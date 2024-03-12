Названа положенная тренеру «Спартака» сумма за увольнение

СЭ: «Спартак» заплатит Гильермо Абаскалю 1,8 миллиона евро в случае увольнения

Главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю положено около 1,8 миллиона евро, если его уволят в ближайшее время. Такую сумму назвал «Спорт-Экспресс».

Столько москвичи должны заплатить испанцу до конца контракта. Он рассчитан до начала лета 2025 года. При этом не исключается, что условия расторжения контракта могут быть другими. Этот вопрос будет обсуждаться в переговорах стороны Абаскаля с руководством «Спартака».

Ранее сообщалось, что решение об отставке Абаскаля уже принято. В качестве претендентов на пост называются бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, Владимир Ивич из «Краснодара» и наставник «Браги» Артур Жорже.

Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 команда под руководством испанца стала бронзовым призером чемпионата России. После 20 туров нынешнего первенства страны клуб находится на шестой позиции.