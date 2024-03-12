Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине

Пентагон: в новый пакет помощи ВСУ войдут ПЗРК Stinger и боеприпасы для ПВО

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, новый пакет военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов будет включать переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Райдер также отметил, что Вашингтон намерен предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 84 противотанковых ракетных средства, а также 155-миллиметровые снаряды.

Очередной пакет американской помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов будет передан за счет ранее выделенных средств.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Киеву хватит нового пакета помощи лишь на пару недель.

Последний транш военной помощи Соединенные Штаты направили Украине в конце декабря 2023 года, его стоимость составила 250 миллионов долларов.