Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:49, 12 марта 2024Мир

Пентагон раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине

Пентагон: в новый пакет помощи ВСУ войдут ПЗРК Stinger и боеприпасы для ПВО

Фото: Alexander Drago / Reuters

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер раскрыл детали нового пакета военной помощи Украине. Об этом пишет «Интерфакс».

По его словам, новый пакет военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов будет включать переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Райдер также отметил, что Вашингтон намерен предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) 84 противотанковых ракетных средства, а также 155-миллиметровые снаряды.

Очередной пакет американской помощи Украине на сумму порядка 300 миллионов долларов будет передан за счет ранее выделенных средств.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Киеву хватит нового пакета помощи лишь на пару недель.

Последний транш военной помощи Соединенные Штаты направили Украине в конце декабря 2023 года, его стоимость составила 250 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны опубликовало видео из района попытки прорыва украинской ДРГ

      Губернатор Белгородской области ответил на сообщения о прибытии ВСУ в регион

      Разведка США заявила о преимуществе России на Украине

      Определились все пары 1/4 финала Кубка Гагарина

      В США заявили об отсутствии планов отправлять военных на Украину

      В Белгороде ученики школ и колледжей уйдут на самостоятельное обучение

      ЦСКА обыграл «Ростов» в 1/4 Кубка России

      Польша присоединилась к инициативе Чехии по закупке боеприпасов для Украины

      Участник теробороны погиб при обстрелах Белгородской области

      Эрдоган назвал невозможной реализацию мирных планов по Украине без учета России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше