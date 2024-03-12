В сети распространился фейковый приказ о мобилизации на предприятиях России

Приказ о проведении мобилизации на предприятиях России оказался фейком

В Telegram-каналах распространился приказ Главного управления специальных программ президента России (ГУСП), в котором говорится о необходимости проведения мобилизационных мероприятий на предприятиях страны. Документ, подписанный начальником управления Александром Линцом, как утверждается, поступил на Ольховатский сахарный комбинат. Однако приказ оказался фейком.

На недостоверность, в частности, указывает тот факт, что приказа нет на сайте ГУСП, а также официальном портале правовой информации.

Аналогично приказ не публиковался от лица Министерства юстиции России. Документы под номерами от 75000 до 76000 подписаны в сентябре-декабре 2023 года, а не в феврале 2024 года.

Также, в распространенном «приказе» не указаны ответственное за его исполнение лицо и список ответственных лиц, которых нужно уведомить «в случае невыполнения установленных предписаний».

От российских властей сообщений о проведении новой волны мобилизации не поступало. Кроме того, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что мобилизации в России после выборов президента не будет. Тем самым парламентарий опроверг появившийся ранее в сети фейковый приказ о дополнительном призыве 300 тысяч человек.

Ранее в сети публиковался подобный «приказ», но информация, указанная в документе, также не подтвердилась.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»