Певица Дакота рассказала, что сбросила вес после восстановления нервной системы

Российская певица и композитор Рита Дакота показала фигуру и раскрыла секреты похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 33-летняя исполнительница предстала перед зеркалом в комплекте нижнего белья, состоящем из трусов и топа на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

Знаменитость рассказала, что сбросить лишний вес ей помог врач, а также занятия спортом и соблюдение режима. Кроме того, Дакота уточнила, что худела с января 2023 года. «Я худела полтора года, по несчастных полкило в месяц. Нет волшебства! Я не верю в магическое мышление. Мое похудение — это комбо из крутого врача, анализов, лечения РПП, ведения меня специалистом, соблюдения его рекомендаций, спорта, питания, режима и восстановленной нервной системы», — высказалась певица.

В декабре 2023 года Рита Дакота снялась без штанов. На размещенном снимке 33-летняя исполнительница позировала перед камерой в черном латексном боди.