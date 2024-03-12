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08:43, 12 марта 2024Путешествия

Россияне смогут посещать Европу без биометрического паспорта

В ЕС заработает автоматизированная система въезда и выезда для путешественников

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россияне смогут посещать Европейский союз (ЕС) без биометрического паспорта. Во второй половине 2024 года в странах объединения начнет работать автоматизированная система въезда и выезда для путешественников (Entry/Exit System, EES), не имеющих местного гражданства, пишут «Известия».

Отмечается, что при первом въезде туристам нужно будет сдать биометрические данные, то есть отсканировать отпечатки пальцев и сфотографироваться. В EES также будут автоматически попадать данные паспорта, а также информация по месту, целям и срокам въезда/выезда людей.

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Все эти сведения будут храниться на протяжении трех лет, а после удаляться. При этом источники издания в Еврокомиссии (ЕК) подчеркнули, что отсутствие десятилетнего загранпаспорта у граждан России не означает автоматического блока на въезд.

«В случаях, когда он имеет действительный проездной документ, дающий ему право на пересечение границы, действительную Шенгенскую визу и соответствует всем другим условиям, изложенным в Шенгенском пограничном кодексе, биометрический паспорт не требуется», — пояснили в ЕК.

Ранее в марте сообщалось, что путешественники из России стали активнее планировать поездки в Европу. В числе самых востребованных стран для отдыха летом у россиян оказались Франция и Италия.

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      Фариза Бацазова
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