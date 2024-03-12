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11:04, 12 марта 2024Наука и техника

Пользователи Android смогут отправлять SMS через спутник

Android Authority: в Android появится возможность отправлять SMS через спутник

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Корпорация Google добавит в Android функцию отправки текстовых сообщений через спутники. Об этом сообщает издание Android Authority.

Специалист медиа Мишаал Рахман обнаружил упоминание новой функции в бета-версии Android 14. На спрятанной в ОС странице говорилось, что пользователи смогут делиться сообщениями в случае отсутствия сотовой связи. Для этого нужно, чтобы телефон находился на открытом пространстве.

Партнером Google для этой услуги выступит оператор T-Mobile, который в начале 2024 года с помощью SpaceX Илона Маска отправил первое текстовое сообщение со спутника на смартфон. Судя по всему, стоимость услуги будет зависеть от конкретного региона и тарифа.

Рахман подчеркнул, что ранее спутниковая связь в смартфонах использовалась только для передачи экстренных сообщений. Так, в 2022 году Apple представила серию смартфонов iPhone 14, которые получили поддержку связи SOS, работающую через спутники.

В конце февраля стартап Metalenz и корпорация Samsung разработали новую технологию разблокировки смартфона по лицу. Созданный инженерами сенсор Polar ID предполагает захват света, отражающегося от лица, с последующей идентификацией.

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      Андрей Ставицкий
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