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16:10, 29 февраля 2024Наука и техника

На Android появится альтернатива Face ID

Android Police: на Android-смартфонах появится биометрический сенсор Polar ID

Фото: Unsplash

Стартап Metalenz и корпорация Samsung разработали новую технологию разблокировки смартфона по лицу. Об этом сообщает издание Android Police.

Концепцию изобретения представили на выставке MWC 2024. Технологию придумали инженеры стартап Metalenz, появившегося на базе Гарвардской лаборатории. Биометрический сенсор Polar ID предполагает захват света, отражающегося от лица, с последующей идентификацией.

По словам специалистов, Polar ID можно считать альтернативой Face ID в iPhone. С помощью Face ID на лицо пользователя проецируется точечная матрица, которую фиксирует камера. В случае Polar ID камера захватывает свет, отражающийся от лица — получившийся слепок является уникальным.

Специалисты отметили Metalenz, что Polar ID гораздо дешевле, чем Face ID и другие подобные датчики, а также занимает меньше места в смартфоне. По оценкам инженеров, биометрические сенсоры на основе захвата поляризованного изображения появятся в смартфонах не раньше 2025 года.

В конце февраля корпорация Apple рассказала о создании нового стандарта шифрования для мессенджера iMessage. Он позволит защитить переписку пользователей от атак на основе квантовых вычислений.

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      Андрей Ставицкий
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