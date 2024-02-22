В iPhone появится защита от квантовых атак

Apple добавит в iMessage защиту от атаки с помощью квантовых вычислений

Корпорация Apple рассказала о создании нового стандарта шифрования для мессенджера iMessage. Об этом сообщается в блоге компании.

Специалисты фирмы отметили, что в будущем системы безопасности, которые защищают переписку пользователей, можно будет обойти с помощью хакерских атак на основе квантовых вычислений. В связи с этим в Apple рассказали, что добавят в iMessage новый протокол шифрования PQ3.

По словам инженеров корпорации, PQ3 соответствует третьему уровню безопасности и превосходит протоколы шифрования всех известных приложений для обмена сообщениями. Журналисты The Verge отметили, что текущая версия iMessage, WhatsApp, Viber, Line и первая версия Signal имеют защиту первого уровня.

«Хотя квантовых компьютеров с такими возможностями еще не существует, злоумышленники с чрезвычайно хорошими ресурсами уже могут начать готовиться к их появлению», — отметили в компании. Приложение iMessage с PQ3 появится на смартфонах, планшетах, компьютерах и умных часах в обновлениях iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 и watchOS 10.4.

В конце января обозреватель Bloomberg Марк Гурман заявил, что в iOS 18 добавят поддержку RCS-сообщений и «более умную» Siri. Также в ОС ожидают появления улучшенных групповых чатов и обновленной функции шифрования сообщений.