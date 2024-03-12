Способность «Патриотов» сбивать российские ФАБ-1500 оценили

Эксперт Кошкин: ЗРК Patriot теоретически могут сбивать российские бомбы ФАБ-1500

Некоторые системы противовоздушной обороны (ПВО) теоретически способны сбивать российские фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК). Возможности бомбы оценил доктор политических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с каналом «360».

Он отметил, что ФАБ-1500 позволили российским войскам поразить не один опорный пункт Вооруженных сил Украины. Это дало возможность штурмующим подразделениям занять позиции противника.

По словам эксперта, теоретически зенитные ракетные комплексы (ЗРК), включая американский Patriot («Патриот»), могут сбить ФАБ-1500, но в боевых условиях средства ПВО не всегда готовы к уничтожению таких целей.

ФАБ-1500 М54 с УМПК получила раскладывающееся крыло, носовой обтекатель и V-образное хвостовое оперение. Бомба несет почти 676 килограммов взрывчатого вещества.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России работают над усовершенствованным вариантом унифицированного модуля планирования и коррекции, который увеличит дальность применения умных бомб.