Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:43, 12 марта 2024Наука и техника

Способность «Патриотов» сбивать российские ФАБ-1500 оценили

Эксперт Кошкин: ЗРК Patriot теоретически могут сбивать российские бомбы ФАБ-1500
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Некоторые системы противовоздушной обороны (ПВО) теоретически способны сбивать российские фугасные авиабомбы ФАБ-1500 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК). Возможности бомбы оценил доктор политических наук, профессор РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с каналом «360».

Он отметил, что ФАБ-1500 позволили российским войскам поразить не один опорный пункт Вооруженных сил Украины. Это дало возможность штурмующим подразделениям занять позиции противника.

По словам эксперта, теоретически зенитные ракетные комплексы (ЗРК), включая американский Patriot («Патриот»), могут сбить ФАБ-1500, но в боевых условиях средства ПВО не всегда готовы к уничтожению таких целей.

Материалы по теме:
Какие истребители есть у России? Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
Какие истребители есть у России?Самолеты пятого поколения и не только: чем гордятся Воздушно-космические силы страны
21 марта 2023
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями. Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
«Ланцет», «Мальва» и бомбы с крыльями.Какое оружие использовала Россия в 2023 году и как оно повлияло на ход СВО?
22 декабря 2023

ФАБ-1500 М54 с УМПК получила раскладывающееся крыло, носовой обтекатель и V-образное хвостовое оперение. Бомба несет почти 676 килограммов взрывчатого вещества.

В декабре генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что в России работают над усовершенствованным вариантом унифицированного модуля планирования и коррекции, который увеличит дальность применения умных бомб.

***
Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Военный Ил-76 упал в Ивановской области. Экипаж увел горящий самолет от жилых домов

      Акционеры Qiwi банка выступили против обратного выкупа акций

      Постпредство России при ООН анонсировало брифинг Борреля из «цветущего сада»

      Глава МВД Эстонии отреагировал на объявление в розыск Россией

      Памела Андерсон попала в объектив папарацци без макияжа и вызвала споры в сети

      Глава Гагаузии попросила Россию поднять вопрос давления на автономию в ООН

      Звезда «Улиц разбитых фонарей» назвал наказание для уехавших из России звезд

      В Петербурге в подвале дома нашли БДСМ-клуб

      Российских дачников предупредили о популярных видах мошенничества

      В США заявили о разрушающем оборону ВСУ российском оружии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше