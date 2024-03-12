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19:06, 12 марта 2024Наука и техника

Спутник «Ресурс-П» прибыл на Байконур

«Роскосмос»: спутник «Ресурс-П» № 4 прибыл на космодром Байконур

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» № 4 прибыл на космодром Байконур. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Космический аппарат, предназначенный для гиперспектрального оптико-электронного наблюдения поверхности планеты, прибыл на космодром железнодорожным транспортом из Самары, где был изготовлен Ракетно-космическим центром (РКЦ) «Прогресс».

Запуск спутника ДЗЗ должен состояться на ракете «Союз-2.1б» со стартового комплекса 31-й площадки космодрома в марте.

В январе «Роскосмос» сообщил, что запуск космического аппарата ДЗЗ «Ресурс-ПМ» ожидается в 2025 году.

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      Иван Потапов
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