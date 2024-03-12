Украина ударила по российскому региону

МЧС: Грайвороновский городской округ Белгородской области попал под обстрел ВСУ

Грайвороновский городской округ Белгородской области попал под удар со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

«РСЧС: Ведется обстрел Грайворонский городской округ, поселок Горьковский. Спуститесь в подвал (укрытие)», — говорится в сообщении. Там не приводится других деталей атаки.

Украина в ночь на вторник, 12 марта, атаковала беспилотниками семь регионов России. Под удар попали Воронежская, Тульская, Орловская, Курская, Белгородская, Московская и Нижегородская область. В Орле после атаки ВСУ загорелся резервуар с топливом на нефтебазе. В Нижегородской области беспилотники атаковали объект топливно-промышленного комплекса в Кстовской промзоне.

Ранее, в декабре 2023 года, президент России Владимир Путин предупреждал министра обороны Сергея Шойгу, что «маленькие дрончики» из фанеры также представляют опасность для российской инфраструктуры. По его словам, пропускать такие беспилотники на территорию России нельзя.

