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16:56, 12 марта 2024Наука и техника

В России создали «Теплосферу» для маскировки танков

«Известия»: в России создали покрытие «Теплосфера» для маскировки танков

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Созданное в России теплоизоляционное покрытие «Теплосфера» на основе полиуретана поможет решить проблему обнаружения военной техники при помощи тепловизоров. Об этом разработчики изделия из Центра НТИ «Цифровое материаловедение» МГТУ имени Баумана рассказали «Известиям».

В основе материала лежат полиуретан и полые стеклянные микросферы российских производителей. Маскировка подходит для различной техники — от автомобилей до танков. Состав представляет собой двухкомпонентную полиуретановую мастику. В зоне проведения спецоперации уже проводили полевые испытания материала на танках, автомобилях, бронетранспортерах и артиллерийских установках.

«Военная техника, если посмотреть, не создавалась с теплоизоляцией, чтобы ее меньше замечал противник. Но вот такого рода "накидки" делают потенциальные цели менее контрастными, то есть они будут сливаться с температурным диапазоном земли и перестанут быть целями», — сообщил военный эксперт Алексей Леонков.

При этом возникает вопрос о негорючести материала. Старший научный сотрудник химического факультета МГУ Денис Анохин подчеркнул, что полиуретаны горят. «Вопрос: сколько добавить негорючего наполнителя, чтобы не было самоподдерживающего пламени», — отметил он.

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Также проблемой может стать перегрев техники, которая не сможет отводить тепло из-за теплоизоляционного покрытия. Доцент кафедры товарной экспертизы и таможенного дела РЭУ имени Плеханова Алексей Рубцов предположил, что материал можно будет использовать после нанесения на легкую основу и формирования плит, экранирующих инфракрасное излучение.

В январе в компании HiderX сообщили о разработке маскировочного костюма, который размывает силуэт и делает военнослужащих невидимыми для тепловизоров. Изделие экранирует температуру окружающей среды от объекта.

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      Даниил Иринин
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