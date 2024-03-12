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14:29, 12 марта 2024Наука и техника

Появление в России компьютеров с Windows объяснили

«РГ»: 300 тысяч ПК с Windows для других регионов привозили в Россию каждый месяц

Фото: Nubelson Fernandes / Unsplash

Поставщики продолжают пользоваться лазейками, чтобы привозить в Россию ПК с лицензированной Windows. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

По словам генерального директора Uncom OS Никиты Кочерженко, на российском рынке ежемесячно появляется 300 тысяч компьютеров с предустановленной Windows — несмотря на то, что Microsoft официально не работает с Россией. Кочерженко объяснил, что ОС на этих ПК была активирована для других регионов.

Он отметил, что после лета 2023 года на рынок продолжили завозить ПК с Windows. Так как реакции от Microsoft на это не последовало, поставщики увеличили долю устройств, которые имели ОС, активированную для других рынков. «К концу 2023 года практически все ноутбуки брендов, бизнес которых не нацелен на Западную Европу и США, ввозились в РФ с предустановленной Windows», — подчеркнул специалист.

Также ежемесячно примерно 600 тысяч ПК ввозятся в Россию для корпоративных и частных продаж. Примерно половина из них имеет Windows, активированную для китайского рынка. При этом формально такая ОС считается пиратской, так как она не предназначена для использования в РФ.

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По словам ведущего инженера CorpSoft24 Михаила Сергеева, Microsoft теоретически может отключить любой ПК, операционная система в котором используется не по назначению. Именно поэтому в оборонной промышленности и на объектах критической информационной инфраструктуры в последнее время ОС от Microsoft не используется.

В феврале аналитики онлайн-школы XYZ School заявили, что среди российских геймеров вырос уровень пиратства. По их данным, в 2023 году геймеры скачали нелицензионные копии игр на сумму 324 миллиарда рублей.

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      Андрей Ставицкий
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