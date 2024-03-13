Захарова дала подсказку США об источнике средств для Украины

Захарова: США должны искать деньги на поддержку Киева у украинской элиты

Соединенные Штаты должны искать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты. Такую подсказку США дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Radio Sputnik.

«Может, ЦРУ провести операцию по изъятию у коррумпированной украинской элиты средств в пользу Украины?» — предложила Захарова, комментируя сомнения главы ЦРУ Билла Бернса о целесообразности дополнительного финансирования Киева.

Дипломат отметила, что участие ЦРУ в поиске источника средств для Украины свидетельствует, что у США «дела идут совсем плохо», а также предложила поискать деньги «в карманах Зеленского».

Представитель МИД добавила, что силами Запада на Украине был создан «мощнейший международный коррупционный аппарат, механизм по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании, частным лицам».

Ранее полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что финансовая поддержка Украины является большим бременем для президента США Джо Байдена.