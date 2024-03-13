Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:41, 13 марта 2024Мир

Захарова дала подсказку США об источнике средств для Украины

Захарова: США должны искать деньги на поддержку Киева у украинской элиты

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Соединенные Штаты должны искать средства на поддержку Украины у коррумпированной украинской элиты. Такую подсказку США дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Radio Sputnik.

«Может, ЦРУ провести операцию по изъятию у коррумпированной украинской элиты средств в пользу Украины?» — предложила Захарова, комментируя сомнения главы ЦРУ Билла Бернса о целесообразности дополнительного финансирования Киева.

Дипломат отметила, что участие ЦРУ в поиске источника средств для Украины свидетельствует, что у США «дела идут совсем плохо», а также предложила поискать деньги «в карманах Зеленского».

Представитель МИД добавила, что силами Запада на Украине был создан «мощнейший международный коррупционный аппарат, механизм по перекачке миллиардов из бюджетов десятка стран в частные компании, частным лицам».

Ранее полковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что финансовая поддержка Украины является большим бременем для президента США Джо Байдена.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Украинский беспилотник атаковал нефтезавод под Рязанью. После удара начался мощный пожар, есть пострадавшие

      Российский хоккеист принял участие в драке в матче НХЛ

      Россияне летом массово устремятся в Мурманск и Северную Осетию

      Автозавод «Москвич» захотел найти нового китайского партнера

      Мужчина обвинил бывшую возлюбленную в измене и расправился с ее любимой лошадью

      Первая частная японская ракета взорвалась сразу после старта

      Шэрон Стоун вспомнила о требованиях переспать с актером ради «усиления химии»

      Россиянам отсоветовали покупать один тип дач

      Россиянин вонзил нож в грудь 16-летнего подростка и попал под суд

      Названа сумма заработка Пугачевой в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше