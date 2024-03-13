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14:02, 13 марта 2024Наука и техника

Apple выпустит ноутбук для ИИ

Android Authority: ноутбук Apple на чипе M4 для работы с ИИ выйдет в 2025 году

Фото: Unsplash

Американская компания Apple начала разработку ноутбука, ориентированного на работу с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание Android Authority.

Журналисты медиа сослались на обозревателя Bloomberg Марка Гурмана, который рассказал, что Apple начала работу над MacBook Pro. Новый ноутбук получит процессор M4, который, скорее всего, будет построен на трехнанометровом техпроцессе. Компьютер выпустят в 2025 году.

По информации авторов Android Authority, компьютер будет ориентирован на работу с ИИ. Вероятно, с той же целью будущий чип M4 получит дополнительные ядра специально для обработки данных искусственного интеллекта. Журналисты предположили, что Apple будет конкурировать с производителями компьютеров на Windows, которые уже предложили свои решения для работы с ИИ. При этом выпущенный в начале марта MacBook Air уже получил дополнительный процессор Neural Engine для ИИ-задач.

В материале говорится, что Apple наладила производство процессоров и перешла к регулярному циклу обновлений. С 2022 года корпорация выпускала по одному поколению чипов Apple Silicon.

В марте инсайдеры рассказали, что корпорация Microsoft представит первые компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ) весной. Ими окажутся ноутбуки Surface Pro и Surface Laptop.

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      Андрей Ставицкий
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