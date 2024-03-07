Microsoft выпустит компьютер с ИИ

Windows Central: Microsoft представит ПК с ИИ для работы с нейросетями

Корпорация Microsoft представит первые компьютеры с поддержкой искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает издание Windows Central.

Источники медиа рассказали, что весной компания выпустит первые компьютеры с поддержкой ИИ — Surface Pro и Surface Laptop. По информации инсайдеров, модели будут конкурировать по производительности с Apple iPad Pro и MacBook Pro. Девайсы первыми получат поддержку функций ИИ, которые появятся в Windows 11.

Устройства Microsoft будут оснащены чипами Intel Core Ultra и Qualcomm Snapdragon X Elite с нейронным процессорами NPU. Модели Surface Pro и Surface Laptop будут доступны как с процессорами Intel, так и ARM. Гаджеты должны получить OLED-дисплеи и аккумулятор, рассчитанный на целый день автономной работы.

Также источники рассказали, что Intel-версия компьютеров с ИИ появится в апреле, ARM-версия будет доступна в июне. Функции искусственного интеллекта, с которыми будут работать ПК, будут доступны в Windows 11 версии 24H2. Новая версия ОС выйдет осенью.

Ранее стало известно, что компания Microsoft начала тестировать новый метод обновления Windows. Компьютеры будут получать так называемые горячие исправления, после установки которых не надо будет перезагружать ПК.