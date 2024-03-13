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20:07, 13 марта 2024Из жизни

Рабочие замуровали домашнего кота в стене

Daily Star: в США рабочие случайно замуровали в стене домашнего кота

Жительница американского штата Пенсильвания обнаружила, что ремонтники, штукатурившие стену квартиры, случайно замуровали ее домашнего кота. Об этом сообщает издание Daily Star.

Когда рабочие ушли, хозяйка кота заметила, что его нигде нет. «Захожу в квартиру и сразу же слышу, что он мяукает и скребет стену, — жалуется она в соцсети Tiktok. — Ужасно его жаль, он наверняка так перепугался».

Женщина сразу же позвонила в экстренную службу, где ей посоветовали самостоятельно пробить в стене отверстие. Она последовала совету и сумела освободить питомца.

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Хозяйка выложила видео о спасении кота в Tiktok. Ролик посмотрели 2,8 миллиона раз.

Ранее сообщалось, что в российском регионе в пригородном поезде нашли сумку с породистым котом. Возраст животного оценили в три-четыре месяца. Его спасли.

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      Олег Парамонов
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