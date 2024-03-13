Футболиста Промеса арестовали в Дубае

Футболиста «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае по запросу Нидерландов

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Об этом сообщает De Telegraph.

По информации издания, в данный момент футболист находится под стражей. Отмечается, что задержание связано с возможностью дальнейшей экстрадиции Промеса в Нидерланды.

29 февраля Промес был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.