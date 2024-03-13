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15:37, 13 марта 2024Бывший СССР

Главком ВСУ назвал основные направления атак ВС России

Главком ВСУ Сырский назвал основные направления наступления ВС России

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал основные направления атак Вооруженных сил (ВС) России. Его слова передает ТАСС в среду, 13 марта.

По сообщению Сырского, ВС России «продолжают вести наступательные действия, сосредотачивая основные усилия в районах населенных пунктов Терны, Ивановское, Бердычи, Тоненькое, Вербовое и Работино».

Ранее 13 марта Сырский признал сложную для Украины обстановку на всей линии боевого соприкосновения.

Также 10 марта стало известно, что Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому удвоить боевые выплаты военным для мотивации.

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      Валентин Карант
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