На журналиста Зыгаря завели дело о распространении фейков про Российскую армию

Журналисту Зыгарю грозит до 10 лет колонии за распространение фейков про ВС РФ

На журналиста и бывшего главного редактора телеканала «Дождь» (признан в России СМИ-иноагентом) Михаила Зыгаря (внесен Минюстом в реестр иноагентов) завели уголовное дело за распространение фейков о Российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фигуранту грозит до десяти лет колонии.

По данным канала, причиной возбуждения дела стала публикация в запрещенной социальной сети о событиях в Буче от 4 апреля 2022 года. Экспертиза показала, что текст содержит недостоверную информацию и дискредитирует Вооруженные силы России.

Зыгарь занимал должность главреда телеканала «Дождь» с 2010 по 2015 год. В октябре 2022 года Минюст внес его в список иностранных агентов. Сейчас журналист проживает в Берлине.

