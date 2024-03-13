Названо лучшее упражнение для проработки мышц всего тела

Тренер-эксперт Светлана Дрогина назвала лучшее упражнение для проработки мышц всего тела. Ее слова приводит «Чемпионат».

Дрогина рекомендовала делать планку с поворотом. Она заявила, что упражнение помогает развить силу и выносливость корпуса, а также укрепляет пресс, особенно прямую и поперечную мышцы живота. Кроме того, планка тренирует плечевые и спинные мускулы, мышцы тазобедренного сустава, ягодичные и переднюю поверхность бедра.

Для его выполнения нужно принять положение планки на прямых руках. При этом тело должно вытянуться в прямую линию от головы до пяток. Из этого положения на вдохе нужно оторвать правую руку от пола и вытянуть ее в сторону. Затем необходимо поворачивать корпус вправо, пока правая рука не станет перпендикулярна полу и не окажется на одной линии с левым плечом.

3 марта тренер по балету Акулина Бахтурина назвала упражнения для пробуждения тела к весне. Она посоветовала делать ягодичный мост и скручивания в боковой планке.