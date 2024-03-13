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11:00, 13 марта 2024Наука и техника

Первая частная японская ракета взорвалась сразу после старта

Ракета японской компании Space One со спутником взорвалась сразу после старта

Кадр: The Launch Pad / YouTube

Первая частная японская ракета Kairos, запуск которой осуществила компания Space One, взорвалась почти сразу после старта. Видео доступно на YouTube-канале The Launch Pad.

Обломки ракеты, которая взорвалась через несколько секунд после старта, упали в горах возле стартовой площадки. На кадрах трансляции виден сильный пожар и поднимающийся столб густого дыма. Причина взрыва пока неизвестна.

Длина Kairos составляет 18 метров, а вес — около 23 тонн. Ракету разрабатывали с 2018 года. Kairos несла правительственный спутник дистанционного зондирования Земли весом 100 килограммов.

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В феврале издание European Spaceflight сообщило о прибытии европейского ровера Idefix, который предназначен для исследования Фобоса, в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX).

В том же месяце стало известно, что вторые летные испытания новейшей японской ракеты H3 назвали успешными. Носитель достиг околоземной орбиты, а в ходе полета произошло успешное отделение второй ступени и включение ее двигателя.

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      Даниил Иринин
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