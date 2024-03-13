Первая частная японская ракета взорвалась сразу после старта

Ракета японской компании Space One со спутником взорвалась сразу после старта

Первая частная японская ракета Kairos, запуск которой осуществила компания Space One, взорвалась почти сразу после старта. Видео доступно на YouTube-канале The Launch Pad.

Обломки ракеты, которая взорвалась через несколько секунд после старта, упали в горах возле стартовой площадки. На кадрах трансляции виден сильный пожар и поднимающийся столб густого дыма. Причина взрыва пока неизвестна.

Длина Kairos составляет 18 метров, а вес — около 23 тонн. Ракету разрабатывали с 2018 года. Kairos несла правительственный спутник дистанционного зондирования Земли весом 100 килограммов.

В феврале издание European Spaceflight сообщило о прибытии европейского ровера Idefix, который предназначен для исследования Фобоса, в Японию для его интеграции с аппаратом Martian Moon eXploration (MMX).

В том же месяце стало известно, что вторые летные испытания новейшей японской ракеты H3 назвали успешными. Носитель достиг околоземной орбиты, а в ходе полета произошло успешное отделение второй ступени и включение ее двигателя.