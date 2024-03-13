Российский форвард «Колорадо» набрал три очка в 500-м матче в НХЛ

Форвард «Колорадо» Ничушкин забил гол и сделал две передачи в 500-м матче в НХЛ

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин провел 500-й матч в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Статистика доступна на сайте лиги.

Ничушкин забил гол и сделал две передачи во встрече регулярного чемпионата с «Калгари Флэймс». Три очка россиянина позволили «Колорадо» победить со счетом 6:2.

Всего в текущем сезоне 29-летний Ничушкин провел 42 матча. Нападающий отметился 24 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами.

С января по март 2024 года Ничушкин был участником программы помощи игрокам НХЛ. Она помогает игрокам в лечении алкогольной или наркотической зависимости. Кроме того, хоккеисты могут воспользоваться ей, чтобы справиться с психологическими проблемами.