В Швейцарии захотели пригласить Россию в переговоры по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис: Берн хочет включить Россию в переговоры по Украине

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что целью мирной инициативы страны является включение России в переговорный процесс по Украине. Об этом он высказался в интервью телеканалу SRF.

Кассис отметил, что Берн хочет включить Россию в переговоры по Украине. Он подчеркнул, что его позиция по этому вопросу не изменилась.

«Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских», — отметил он.

Ранее МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что Швейцария не является нейтральным государством, поэтому не может выступать местом для проведения миротворческих дискуссий.