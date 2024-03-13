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00:03, 14 марта 2024Мир

В Швейцарии захотели пригласить Россию в переговоры по Украине

Глава МИД Швейцарии Кассис: Берн хочет включить Россию в переговоры по Украине
Иньяцио Кассис

Иньяцио Кассис. Фото: Mike Segar / Reuters

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что целью мирной инициативы страны является включение России в переговорный процесс по Украине. Об этом он высказался в интервью телеканалу SRF.

Кассис отметил, что Берн хочет включить Россию в переговоры по Украине. Он подчеркнул, что его позиция по этому вопросу не изменилась.

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«Идея в том, что эта мирная конференция откроет процесс, путь, и России обязательно придется присоединиться к этому пути. Я уже говорил в Давосе в январе, что не будет мира без русских», — отметил он.

Ранее МИД России отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии. Представитель ведомства Мария Захарова объяснила, что Швейцария не является нейтральным государством, поэтому не может выступать местом для проведения миротворческих дискуссий.

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      Марина Совина
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