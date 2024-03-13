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04:31, 13 марта 2024Наука и техника

Ружье «Аргус-Антидрон» доработали для подавления FPV-беспилотников

«Кайсант»: ружье «Аргус-Антидрон» доработали для подавления FPV-беспилотников

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Антидроновое ружье «Аргус-Антидрон» доработали для подавления украинских FPV-беспилотников (first-person view — «вид от первого лица»). Об этом директор по развитию научно-производственного объединения (НПО) «Кайсант», разработавшего ружье, Алена Баландина сообщила РИА Новости.

«Наши ружья внешне не сильно изменились, однако мы увеличили количество каналов обнаружения дронов "Аргусом" с трех диапазонов до шести — от 900 до 5800 мегагерц, в том числе и те, которые глушат FPV-дроны, что является сегодня наиболее актуальным на фронте. Доработанные ружья уже не просто испытываются, а поставляются в зону спецоперации», — сказала она на выставке «Робототехника и искусственный интеллект».

Собеседница агентства подчеркнула, что модернизированное изделие получает положительные отзывы от бойцов. По словам Баландиной, предприятие выпускает сотни ружей в месяц и наращивает производство.

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Ранее в марте стало известно, что российские антидроновые ружья научились подавлять украинские беспилотники класса «Баба-Яга». Это стало возможным благодаря использованию спиральных антенн.

В декабре в НПО «Кайсант» рассказали, что мобильную станцию радиоэлектронной борьбы «Антифурия», предназначенную для подавления беспилотников, в целях маскировки начали производить в виде чемодана.

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