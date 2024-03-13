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18:36, 13 марта 2024Россия

Украинский дрон-камикадзе атаковал инфраструктурный объект под Белгородом

Губернатор Гладков: дрон-камикадзе ВСУ атаковал объект связи в Новой Таволжанке

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал инфраструктурный объект связи в Новой Таволжанке Шебекинского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали. На место выехали оперативные службы.

Ранее Гладков сообщил, что за 12 марта в Белгородской области зафиксировали около 320 прилетов снарядов ВСУ. Помимо этого, за минувшие сутки Украина использовала больше 20 беспилотников. В результате оказались повреждены более 120 строений в 17 муниципалитетах региона.

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13 марта ВСУ продолжили атаки на территорию Белгородской области. Утром беспилотник ударил по зданию ФСБ в Белгороде, в котором были повреждены окна и фасад. Пострадавших нет. Еще один дрон врезался в жилой многоквартирный дом и взорвался. Информация о пострадавших не поступала, однако в нескольких квартирах выбиты окна. Также повреждены фасад и кровля здания.

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      Константин Лысяков
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