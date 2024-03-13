В Кривом Роге сообщили о повреждении предприятия после взрывов

Глава Днепропетровской ОВА сообщил о повреждении предприятия в Кривом Роге

В Кривом Роге в результате взрывов пострадали предприятие, административное здание и склад, написал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«В городе повреждены предприятие, админздание, магазин, склад. Изуродованы авто», — заявил Лысак, добавив, что также в Никопольском районе на юге области были повреждены линии электропередачи.

Ранее издание «Страна» сообщало о взрыве и пожаре в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины. Отмечается, что они произошли в районе северного горно-обогатительного комбината. «Тревога в городе не объявлялась», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук говорил, что в Днепропетровской области после попадания беспилотника произошел пожар на одном из региональных предприятий.