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19:58, 13 марта 2024Бывший СССР

В Литве поддержали идею отправки войск на Украину

Президент Литвы Науседа: Западу нужно обсудить вопрос отправки войск на Украину
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Mateusz Slodkowski / Fotonews / Globallookpress.com

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал Запад обсудить идею отправки войск на Украину и прекратить проводить «красные линии» в вопросе помощи Киеву. Об этом сообщает LRT.

«Я приветствую идею отправления миссий на территорию Украины и до сих пор считаю, что нам нужно обсудить эту идею. Конечно, лучше всего было бы, если бы мы все единогласно согласились с необходимостью этого и очень хорошо оценили ту разведывательную и другую информацию, которую мы имеем в своем распоряжении», — заявил Науседа.

Он уверен, что страх перед реакцией Москвы может быть решающим фактором в соответствующем решении.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск НАТО на Украину. Он заверил, что Запад сделает все, чтобы не дать России победить в конфликте.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев больше нуждается в боеприпасах, чем во французских войсках.

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      Алевтина Запольская
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