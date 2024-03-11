Зеленский не захотел видеть французские войска на Украине

Зеленский заявил, что Украина не нуждается во французских войсках

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не нуждается во французских войсках. Об этом он сообщил в интервью телеканалу BFMTV.

Зеленский напомнил, что Украина не является членом НАТО. Он признал, что Киев сталкивался с трудностями, в частности, из-за нехватки артиллерийских боеприпасов. Однако, по его словам, в иностранных войсках пока нет необходимости. «Пока Украина держится, французская армия может оставаться на французской территории», — сказал глава государства.

В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон допустил, что страны Евросоюза могут отправить свои войска для помощи Украине. Он отметил, что окончательный консенсус пока не достигнут, но такой вариант развития событий нельзя исключать.