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11:57, 13 марта 2024Россия

Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

Минобороны: еще один дрон ВСУ сбит над Белгородской областью

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

В небе над Белгородской области сбит еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об уничтожении летательного аппарата сообщило Минобороны России в Telegram.

Дрон был уничтожен около 11:00 мск дежурными средствами противовоздушной обороны, уточнили в военном ведомстве.

Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие дроны способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки.

13 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ попытались атаковать регион двумя беспилотниками. Один из дронов попал в жилой дом. Всего за ночь и утро среды, 13 марта, было уничтожено и перехвачено 58 украинских дронов.

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      Алан Босиков
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