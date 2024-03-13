В России начали работу над проектом прогрессивного налогообложения

Аксаков: Госдума и правительство работают над прогрессивным налогообложением

Госдума и правительство России начали работу над проектом поправок в законодательство, которые вводят прогрессивную шкалу налогообложения. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его цитирует РИА Новости.

«Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — объяснил депутат.

О необходимости продумать более справедливое распределение налогового бремени ранее заявил президент России Владимир Путин. Он предложил ввести дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения, а также снизить нагрузку на бедные семьи за счет налоговых вычетов.

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву глава государства заявил, что россияне нормально отнесутся к планирующимся изменениям в налоговой сфере. По его словам, создание прогрессивной шкалы построить получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области».

По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, действующая система налогообложения создавалась несколько десятков лет назад чтобы увеличить доходы бюджета и сократить желание уйти от выплаты налогов. Она достигла своей цели, поэтому власти могут перейти к изменению налоговой системы. По мнению экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, доход федерального бюджета от этих изменений будет сравним с ежегодными расходами на индексацию пенсий или субсидирование льготной ипотеки и увеличит поступления в казну в несколько раз.