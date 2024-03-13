Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
17:26, 13 марта 2024Экономика

В России начали работу над проектом прогрессивного налогообложения

Аксаков: Госдума и правительство работают над прогрессивным налогообложением

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Госдума и правительство России начали работу над проектом поправок в законодательство, которые вводят прогрессивную шкалу налогообложения. Об этом сообщил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его цитирует РИА Новости.

«Поскольку постараемся быстрее реализовать эти предложения, соответственно, депутаты будут вносить поправки в Налоговый кодекс», — объяснил депутат.

О необходимости продумать более справедливое распределение налогового бремени ранее заявил президент России Владимир Путин. Он предложил ввести дифференцированную систему налогообложения и устранить лазейки для ухода от налогов или их занижения, а также снизить нагрузку на бедные семьи за счет налоговых вычетов.

Материалы по теме:
Что такое косвенные налоги: примеры и виды
Что такое косвенные налоги:примеры и виды
12 октября 2023
Финансовая грамотность: что это и как ее повысить
Финансовая грамотность:что это и как ее повысить
18 января 2024
Как самозанятому платить налоги в 2024 году? Пошаговая инструкция, как стать самозанятым и уплачивать налоги
Как самозанятому платить налоги в 2024 году?Пошаговая инструкция, как стать самозанятым и уплачивать налоги
28 февраля 2024

В интервью журналисту Дмитрию Киселеву глава государства заявил, что россияне нормально отнесутся к планирующимся изменениям в налоговой сфере. По его словам, создание прогрессивной шкалы построить получать «большую отдачу для решения прежде всего социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области».

По словам депутата Госдумы Евгения Федорова, действующая система налогообложения создавалась несколько десятков лет назад чтобы увеличить доходы бюджета и сократить желание уйти от выплаты налогов. Она достигла своей цели, поэтому власти могут перейти к изменению налоговой системы. По мнению экономиста, директора по коммуникациям BitRiver Андрея Лободы, доход федерального бюджета от этих изменений будет сравним с ежегодными расходами на индексацию пенсий или субсидирование льготной ипотеки и увеличит поступления в казну в несколько раз.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер преступного мира России досрочно выйдет на свободу. Шакро Молодой давал взятки генералам СК

      Rocket Lab запустила радиолокационный спутник

      «Не получилось — повторяем». Деньги и тайные встречи: как устроен рынок донорства спермы в России

      Реклама

      США откроют за рубежом первый завод поставляемых Украине дальнобойных ракет

      В России ребенок стал задыхаться из-за невиданного врачами недуга

      Стартовали съемки фильма о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе

      Россиянин систематически приходил в баню и похищал вещи посетителей

      В СПЧ объяснили решение суда выпустить Шакро Молодого по УДО

      Светлаков заявил о незаменимости Урганта

      Названы самые популярные места для отдыха на турбазах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше