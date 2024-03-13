В России отремонтируют заброшенные военные аэродромы

«Известия»: Минобороны России запустило программу ремонта военных аэродромов

Минобороны России запустило программу ремонта сети военных аэродромов. Об этом со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщают «Известия».

В первую очередь восстанавливать аэродромы начнут в Московском и Западном военных округах, а также на Северном флоте, где планируется провести ремонт уже существующих площадок, а также восстановить ранее законсервированные и заброшенные. В частности, в начале года начата реконструкция аэродрома Североморск-2 в Мурманской области, закрытого еще в 1998-м.

«Мало ли что может случиться, поэтому нам нужно порох сухим держать. Это очень актуальные вещи, даже с точки зрения безопасности», — сказал заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

В декабре госкорпорация «Ростех» сообщила, что транспортный вертолет Ми-171А2 получил одобрение на эксплуатацию с горных аэродромов и взлетно-посадочных площадок.