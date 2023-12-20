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09:01, 20 декабря 2023Наука и техника

Эксплуатацию Ми-171А2 в горах одобрили

«Ростех»: вертолет Ми-171А2 получил одобрение Росавиации на эксплуатацию в горах

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Транспортный вертолет Ми-171А2 получил одобрение на эксплуатацию с горных аэродромов и взлетно-посадочных площадок. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».

«Национальный центр вертолетостроения "Миль и Камов" холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех получил одобрение Росавиации на эксплуатацию вертолетов Ми-171А2 с аэродромов и взлетно-посадочных площадок на высоте до 5000 метров над уровнем моря. В ходе испытаний машина подтвердила высокую надежность, безопасность и способность работать в экстремальных горных условиях», — говорится в сообщении. Там добавили, что изменение внесли в сертификат типа.

Отмечается, что в ходе дополнительных сертификационных испытаний Ми-171А2 выполнял полеты в горных районах Кабардино-Балкарии и предгорьях Эльбруса. В рамках испытаний нагрузку на вертолете постепенно увеличивали, доведя взлетную массу Ми-171А2 до максимально допустимых 13 тонн. Полеты прошли штатно со всеми вариантами нагрузки.

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Испытатели Национального центра вертолетостроения «Миль и Камов» проверили работу двигателей, кислородного оборудования, пилотажно-навигационного комплекса и других систем вертолета в условиях высокогорья. Также они оценивали запас тяги при взлете и посадке в условиях разреженного воздуха и летные характеристики Ми-171А2 на различных высотах.

На высокогорной площадке машина прошла испытания с моделированием нештатных ситуаций. Ми-171А2 обеспечил безопасность посадки и взлета при имитации отказа одного двигателя.

В августе генеральный директор российской компании «Навигатор» Сергей Бабуров рассказал о начале поставок малогабаритной системы наблюдения за воздушной обстановкой с функцией предупреждения столкновений в воздухе МСНВО-2010 на вертолеты Ми-171А3.

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      Даниил Иринин
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