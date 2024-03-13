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18:13, 13 марта 2024Культура

Вторая «Дюна» собрала миллионы рублей за неделю показа в России

«Дюна 2» собрала 100 миллионов рублей за неделю проката в России

Кадр: фильм «Дюна: Часть вторая»

Блокбастер «Дюна: Часть вторая» канадского режиссера Дени Вильнева собрал 100 миллионов рублей за неделю кинопроката в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Прокатная неделя картины, которую показывают в кинотеатрах в формате предсеансного обслуживания, стартовала 7 марта. Отмечается, что 13 марта сборы ленты уже превысили 110 миллионов рублей.

Ранее шведский актер Стеллан Скарсгард рассказал, что ему приходилось проводить по восемь часов в кресле у гримера для роли во второй «Дюне».

Бюджет второй части «Дюны» составил 190 миллионов долларов. Премьера первой части картины по роману писателя Фрэнка Герберта состоялась 3 сентября 2021 года и собрала в мировом прокате 401,8 миллиона долларов.

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      Варвара Кошечкина
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