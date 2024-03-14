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18:06, 14 марта 2024Спорт

Чемпионка ОИ осудила желающих выступать в нейтральном статусе россиян

Ишмуратова назвала выступление россиян в нейтральном статусе отказом от страны
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова осудила желающих выступать в нейтральном статусе россиян. Ее слова приводит «Матч ТВ».

Ишмуратова назвала выступление россиян на Олимпиаде-2024 в Париже под нейтральным флагом отказом от страны. По ее мнению, такие спортсмены будут представлять на турнире не Россию, а только самих себя. «Я не хочу называть этих людей предателями, это будет звучать слишком громко, пафосно, но поддерживать их в этом случае будет неправильно», — подчеркнула Ишмуратова.

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Ранее глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков анонсировал принуждение желающих выступить на Олимпийских играх (ОИ) россиян к осуждению СВО. По его словам, подписание подобных документов может принести негативные последствия в плане нарушения российского законодательства.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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