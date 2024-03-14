Создатель Fortnite снова раскритиковал Apple

Создатель Fortnite заявил, что Apple мешает зарабатывать разработчикам

Компания-разработчик игры Fortnite Epic Games заявила, что Apple вводит незаконные ограничения для разработчиков приложений. Об этом сообщает издание MacRumors.

В сообщении Epic Games говорится, что корпорация Тима Кука недавно изменила политику магазина App Store, якобы сделав правила более лояльными и разрешив размещать сторонние ссылки в приложениях. По мнению разработчиков, на самом деле Apple не уважает американские законы и продолжает брать высокую комиссию с создателей приложений.

В заявлении отмечается, что IT-гигант создает помехи разработчикам, мешая им зарабатывать. Также Apple снова запретила использовать кнопки действия в приложениях. В Epic Games раскритиковали корпорацию, так как она поощряет совершать покупки через App Store и мешает проводить платежи через сторонние сервисы.

Журналисты напомнили, что в январе Apple разрешила размещать платежные ссылки, но продолжила брать комиссию в размере 12-27 процентов. При покупке напрямую в App Store комиссия составляет 15-30 процентов.

В начале марта корпорация Apple отключила аккаунт разработчика игровой студии Epic Games. Игра Epic Games Fortnite была удалена из App Store в 2020 году.