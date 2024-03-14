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04:38, 14 марта 2024Россия

«Намекнули, что этим не ограничится». Педиатр Бутрий уехал из России, отбыв десять суток ареста после интервью иноагенту

Педиатр Сергей Бутрий покинул РФ, отбыв 10 суток ареста после интервью иноагенту

Фото: страница Сергея Бутрия во «ВКонтакте»

Московский врач-педиатр Сергей Бутрий уехал из России после того, как отбыл десять суток ареста интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом он рассказал в Telegram-канале «Заметки детского врача».

В процессе отбывания недвусмысленно намекнули, что этим все не ограничится. Поэтому сразу после освобождения я с женой и сыном вылетел из страны с минимумом вещей

Сергей Бутрий врач-педиатр

Специалист отметил, что сейчас его семья обосновывается на новом месте, где именно — неизвестно. В дальнейшем Бутрий планирует проводить дистанционные консультации, принимать пациентов в том городе, куда уехал, а также заниматься просветительскими проектами для коллег и родителей.

Сергей Бутрий работал педиатром в сети детских клиник доказательной медицины. На его блог «Заметки детского врача» во «ВКонтакте» подписано около 229 тысяч человек, в Telegram — 113 тысяч человек.

Ранее известный российский блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что не может обещать, что не уедет из России. Однако в своем Telegram-канале 28 февраля он заявил, что покинул страну на неопределенное время.

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20 июля 2023

Бутрия арестовали по статье о возбуждении ненависти и вражды

Хамовнический суд Москвы 22 февраля назначил врачу 10 суток ареста по административной статье о возбуждении ненависти и вражды.

Интервью с Гордеевой было опубликовано 7 марта 2023 года на YouTube. В результате проверки прокуратура нашла «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку "врачи, разделяющие ценности российского общества"».

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5 апреля 2023

Суд отклонил апелляцию педиатра, усмотрев в его высказываниях экстремизм

28 февраля Хамовнический суд отклонил апелляцию адвоката педиатра. В решении, опубликованном в базе данных московских судов, отмечается, что оснований для отмены или изменения постановления судьи не имеется.

Сделан вывод, что высказывания направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц, выделенной по социальному признаку — «врачи, разделяющие ценности российского общества», а также отношение к ценностям российского общества выражено автором текста с помощью стилистического приема аллюзия «хочешь стать хорошим русским — полежи в гробу»

Хамовнический суд Москвы

Указанная судом цитата — это строчка из песни строчку из песни рэпера Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В решении по отклонению апелляции говорится, что в интервью, опубликованном на YouTube, обнаружены сведения, которые можно трактовать как экстремистские.

В марте на Noize MC завели третье дело по статье о нарушении закона об иноагентах. Минюст признал музыканта иноагентом в ноябре 2022 года. Одной из причин решения указывалось «осуществление политической деятельности».

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      Марина Совина
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