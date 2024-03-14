«Намекнули, что этим не ограничится». Педиатр Бутрий уехал из России, отбыв десять суток ареста после интервью иноагенту

Педиатр Сергей Бутрий покинул РФ, отбыв 10 суток ареста после интервью иноагенту

Московский врач-педиатр Сергей Бутрий уехал из России после того, как отбыл десять суток ареста интервью Катерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом он рассказал в Telegram-канале «Заметки детского врача».

В процессе отбывания недвусмысленно намекнули, что этим все не ограничится. Поэтому сразу после освобождения я с женой и сыном вылетел из страны с минимумом вещей Сергей Бутрий врач-педиатр

Специалист отметил, что сейчас его семья обосновывается на новом месте, где именно — неизвестно. В дальнейшем Бутрий планирует проводить дистанционные консультации, принимать пациентов в том городе, куда уехал, а также заниматься просветительскими проектами для коллег и родителей.

Сергей Бутрий работал педиатром в сети детских клиник доказательной медицины. На его блог «Заметки детского врача» во «ВКонтакте» подписано около 229 тысяч человек, в Telegram — 113 тысяч человек.

Ранее известный российский блогер Александр Штефанов (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что не может обещать, что не уедет из России. Однако в своем Telegram-канале 28 февраля он заявил, что покинул страну на неопределенное время.

Бутрия арестовали по статье о возбуждении ненависти и вражды

Хамовнический суд Москвы 22 февраля назначил врачу 10 суток ареста по административной статье о возбуждении ненависти и вражды.

Интервью с Гордеевой было опубликовано 7 марта 2023 года на YouTube. В результате проверки прокуратура нашла «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц, выделенной по социальному признаку "врачи, разделяющие ценности российского общества"».

Суд отклонил апелляцию педиатра, усмотрев в его высказываниях экстремизм

28 февраля Хамовнический суд отклонил апелляцию адвоката педиатра. В решении, опубликованном в базе данных московских судов, отмечается, что оснований для отмены или изменения постановления судьи не имеется.

Сделан вывод, что высказывания направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц, выделенной по социальному признаку — «врачи, разделяющие ценности российского общества», а также отношение к ценностям российского общества выражено автором текста с помощью стилистического приема аллюзия «хочешь стать хорошим русским — полежи в гробу» Хамовнический суд Москвы

Указанная судом цитата — это строчка из песни строчку из песни рэпера Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). В решении по отклонению апелляции говорится, что в интервью, опубликованном на YouTube, обнаружены сведения, которые можно трактовать как экстремистские.

В марте на Noize MC завели третье дело по статье о нарушении закона об иноагентах. Минюст признал музыканта иноагентом в ноябре 2022 года. Одной из причин решения указывалось «осуществление политической деятельности».