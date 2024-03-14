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11:27, 14 марта 2024Бывший СССР

В России объяснили отношение Украины к мирным переговорам

Сенатор Карасин: Украина начинает обсуждать переговоры из-за проблем на фронте

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинские официальные лица стали поднимать тему мирных переговоров с Россией из-за проблем на линии фронта, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил отношение Киева к диалогу с Москвой о завершении военного конфликта.

«Сам тот факт, что на Украине начали вдруг обсуждать переговорные позиции о многом говорит. Не будем рисовать тут слишком радужные картины, но сам факт, что украинские представители высокого ранга начали мусолить тему переговорного процесса, очень о многом говорит. Прежде всего о том, что надежда на победу на поле боя улетела далеко, она исчезла. Будем внимательно следить за их позицией», — сказал сенатор.

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Как заявил глава Минюста Украины Денис Малюська во время визита в США, российская сторона на переговорах с Украиной весной 2022 года настаивала, чтобы Киев отказался от требования репараций, компенсаций и подачи международных исков/

«Одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций и все наши иски в международный трибунал были бы отозваны», — сказал он.

После начала российской специальной военной операции (СВО) Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров. Последняя встреча прошла в марте 2022 года в Стамбуле. Тогда глава российской делегации Владимир Мединский сообщал, что стороны достигли прогресса. Однако уже в мае диалог прекратился.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона отказалась от всех договоренностей.

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