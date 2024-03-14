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10:43, 14 марта 2024Бывший СССР

В Киеве назвали еще одно требование России на переговорах весной 2022 года

Глава Минюста Украины: Москва настаивала на отказе Киева от требования репараций
Денис Малюська

Денис Малюська. Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

В ходе переговоров весной 2022 года российская делегация настаивала на отказе Киева от требования репараций и компенсаций. Еще одно требование Москвы на переговорах назвал глава Минюста Украины Денис Малюська, входивший в украинскую делегацию на переговорах с Россией, передает РБК.

«Одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций и все наши иски в международный трибунал были бы отозваны», — сообщил он.

По словам Малюськи, услышав такие требования российской делегации он понял, что Москва не собирается обсуждать тему компенсаций и «никогда не согласится платить».

В ноябре 2023 года заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудра заявила, что Киев не подпишет с Москвой мирное соглашение без репараций. По ее словам, Украина никогда не пойдет на это.

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