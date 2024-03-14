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18:04, 14 марта 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость туров «все включено» в Геленджик

АТОР: недельный тур «все включено» в Геленджик обойдется от 60 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Недельный тур на двоих по системе «все включено» в Геленджик обойдется от 60 тысяч рублей без учета проезда до курорта и обратно. Цены раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что путевка с размещением в бюджетных отелях и санаториях будет стоить от 60 до 90 тысяч рублей на двоих. К таким относятся Orchestra Horizont Gelendzhik Resort, санатории «Русь», «Солнечный», «Дубравушка». Объекты среднего уровня обойдутся от 66 до 110 тысяч рублей — в их числе трех- и четырехзвездочные отели «Фандорин», «Красная Талка», «Калифорния», Dolce Vita.

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Для проживания в отеле с четырьмя или пятью звездами надо будет заплатить от 150 тысяч рублей («Райморис», «Приморье» Grand Resort Hotel, «Metropol Гранд Отель Геленджик»).

Ранее стало известно, что спрос на раннее бронирование отелей в Мурманской области на лето 2024 года вырос на 389 процентов, в Северной Осетии — на 381 процент, а в Карачаево-Черкесии — на 351 процент.

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      Зарина Дзагоева
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