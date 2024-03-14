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13:54, 14 марта 2024Силовые структуры

Таможенники нашли 90 силиконовых лиц в рюкзаке у приезжего из Эстонии

ФТС нашла в рюкзаке у приезжего из Эстонии 7 килограммов силиконовых лиц

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Петербурге таможенники задержали мужчину на границе с Эстонией с силиконовыми лицами. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, необычную находку обнаружили кингисеппские таможенники на МАПП Ивангород. В рюкзаке приезжего было 90 силиконовых муляжей на 7,4 килограмма. Они имитируют верхнюю часть лица. Сотрудники ФТС посчитали партию коммерческой, однако у иностранца не было декларации.

Мужчина заверил, что модели он приобрел в России для доставки в Эстонию, но чеки не сохранил.

Ранее стало известно, что женщина из Эстонии попыталась провезти в Россию сотни муляжей человеческих эмбрионов и попалась на границе.

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      Екатерина Кашурникова
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