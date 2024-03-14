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14:02, 14 марта 2024Спорт

Тренер украинского клуба не вернулся в страну со сборов в Турции

Тренер по физподготовке одесского «Черноморца» Касьяненко не вернулся из Турции

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Тренер по физподготовке одесского футбольного клуба «Черноморец» Игорь Касьяненко решил не возвращаться на Украину со сборов в Турции. Об этом сообщается на сайте команды.

У специалиста был билет в Кишинев из Антальи, но он не явился в аэропорт. В «Черноморце» осудили поступок Касьяненко.

«Повлиять на такое решение возможности нет, хотя попытка адекватного диалога со стороны клуба была. В ответ столкнулись с непорядочностью человека», — говорится в заявлении.

В «Черноморце» добавили, что могут повлиять на дальнейшую карьеру Касьяненко. «Руководство инициировало процесс аннулирования его тренерской лицензии», — предупредили в клубе.

В ноябре прошлого года сообщалось, что 309 спортсменов и тренеров, покинувших Украину после 24 февраля 2022-го, не вернулись в страну. Уточнялось, что число бежавших атлетов и специалистов составляет 3,41 процента от числа всех, кто выезжал с Украины для представления страны на международных соревнованиях и участия в сборах.

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      Алексей Гусев
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