В Пентагоне рассказали об уникальном пакете помощи Украине

Пентагон: пакет военной помощи Украине на $ 300 млн носит уникальный характер

Пакет военной помощи Украине на 300 миллионов долларов носит уникальный характер, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Ее слова приводит ТАСС.

По ее словам, это был единичный случай, помощь Киеву со стороны США в настоящее время не носит устойчивый характер.

В новый пакет вышли переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger и боеприпасы для систем противовоздушной обороны (ПВО).

О выделении транша в 300 миллионов долларов было объявлено 12 марта. Как рассказал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, деньги пойдут на удовлетворение самых острых нужд украинской стороны.

Позднее Салливан признал, что новый пакет помощи не сможет помочь Украине выстоять.