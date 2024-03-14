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11:11, 14 марта 2024Экономика

В России оценили необходимость продления мер по поддержке рубля

ЦБ: обязательная продажа валюты не обязательна при высокой ключевой ставке

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Указ об обязательной продаже валютной выручки российскими экспортерами необязательно продлять в условиях высокой ключевой ставки. Необходимость продления мер по поддержке рубля оценил первый заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Банка России Андрей Ганган, его цитирует «Интерфакс».

В регуляторе полагают, что обязывающие продавать часть валюты нормы неактуальны при жесткой денежно-кредитной политики (ДКП).

«Мы считаем, что само по себе повышение ключевой ставки значимо влияет на динамику курса по двум каналам. Первый канал — она несколько "охлаждает" импорт, второй канал — это, скажем так, более экономично стимулирует экспортеров продавать валютную выручку», — пояснил Ганган.

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В январе правительство продлило обязательную продажу валютной выручки крупнейшими экспортерами до конца года. Мера зарекомендовала себя и помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке за счет достижения достаточного уровня валютной ликвидности, пояснил вице-премьер Андрей Белоусов. Сейчас экспортеры из закрытого списка размещают на своих российских счетах не менее 80 процентов валютной выручки.

Обязательная продажа валюты привела к потерям крупных сумм со стороны экспортеров. По словам председателя совета Торгово-промышленной палаты по финансово-промышленной и инвестиционной политике Владимира Гамзы, из-за трудностей с платежами комиссии на обмене валюты могут достигать шести процентов от суммы. Компании теряют значительную часть прибыли, что перекладывается на потребителя и влияет на цены для граждан.

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      Вячеслав Агапов
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