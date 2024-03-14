В «Спартаке» сделали заявление об аресте в Дубае осужденного легионера

Глава пресс-службы «Спартака» Зеленов надеется на благоприятный исход для Квинси

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сделал заявление по ситуации с голландским легионером команды Квинси Промесом. Его цитирует «Чемпионат».

По его словам адвокаты, и менеджер футболиста известили клуб об изменении меры пресечения в отношении игрока, арестованного в Дубае. «Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды. Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста», — заявил Зеленов.

Ранее Промеса арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. Отмечалось, что задержание связано с возможностью дальнейшей экстрадиции осужденного в Нидерландах Промеса на родину.

29 февраля Промеса задержали на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что он попал в аварию и покинул место происшествия. Позднее уточнялось, что футболист не будет приговорен к тюремному сроку в ОАЭ — его накажут денежным штрафом. 14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023-го он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.