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11:15, 14 марта 2024Спорт

Юрист назвал единственный выход для арестованного в Дубае легионера «Спартака»

Юрист Князев заявил, что единственный выход для Промеса — возвращение и тюрьма

Фото: Stupnikov Alexander / FC "Spartak" / Globallookpress.com

Юрист Андрей Князев отреагировал на задержание в ОАЭ осужденного в Нидерландах легионера «Спартака» Квинси Промеса. Его слова приводит «Чемпионат».

По его словам, в таких случаях дело как правило заканчивается экстрадицией. «Для Промеса единственный выход — это возвращение в Нидерланды и тюрьма, потому что вряд ли преступление, связанное с насилием или наркотиками, будет признано политическим», — заявил Князев.

Ранее арест Промеса прокомментировал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов. По его словам, клуб надеется на благоприятный исход для игрока.

13 марта Промес был арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. На родине ему суммарно грозит 7,5 года тюрьмы за нападение на брата и контрабанду наркотиков.

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      Алексей Гусев
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