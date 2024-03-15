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01:01, 15 марта 2024Спорт

Азербайджанский клуб с россиянином в воротах вылетел в 1/8 финала Лиги Европы

Азербайджанский «Карабах» с Луневым в воротах вылетел в 1/8 финала Лиги Европы

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Азербайджанский «Карабах» вылетел в 1/8 финала Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Карабах» не смог обыграть немецкий «Байер». Встреча в Леверкузене закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. «Карабаху» не удалось удержать преимущество в два мяча, полученное к 67-й минуте. Решающий гол был забит Патриком Шиком на седьмой добавленной ко второму тайму минуте.

Первая игра команд, прошедшая 7 марта, завершилась вничью со счетом 2:2. В обоих матчах в воротах «Карабаха» стоял российский футболист Андрей Лунев. Тренирует азербайджанскую команду Гурбан Гурбанов.

«Карабах» впервые в истории дошел до стадии плей-офф Лиги Европы.

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