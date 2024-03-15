Гигантский бородач поселился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился гигантский бородач

В Московском зоопарке поселили гигантского пернатого хищника. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

Хищная птица, известная как бородач, или ягнятник, появилась в павильоне «Скала хищных птиц» возле Большого Пресненского пруда. Новый обитатель прибыл в Москву из зоопарка Алма-Аты. Птице еще нет года. Определить пол ягнятника пока не смогли. После определения пола бородачу планируют приобрести пару, чтобы у них родилось потомство.

«В первые несколько часов у бородача произошли небольшие стычки с соседями, так как он еще не знал границ их территорий. Однако после этого новый обитатель стал вести себя более дружелюбно, и сейчас вся группа хищных птиц уживается спокойно», — прокомментировала пополнение Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.

Вид относится к семейству ястребиных, эти птицы считаются одними из самых крупных в мире. Взрослые особи достигают в длину 1,25 метра, а размах их крыльев — около трех метров. Бородач включен в Красную книгу Международного союза охраны природы и в Красную книгу России.

Название хищники получили благодаря необычной внешности. У взрослых особей возле глаз и основания клюва растет пучок жестких черных перьев, который напоминает бородку. Тело птиц покрыто разноцветными перьями: у взрослых особей голова и нижняя сторона тела желтовато-белые, грудь светлая, а перья на спине, крыльях и хвосте серебристо-бурые или серебристо-черные. Самки и самцы внешне не отличаются друг от друга ни размерами, ни окрасом.

В России птиц также называют ягнятниками из-за мифа о том, как они охотятся. Раньше считалось, что хищники сталкивают с обрыва ягнят и овец, а потом едят их. Однако это лишь домысел.

Бородачи — моногамные птицы. Они выбирают одного партнера на всю жизнь. Они строят гнезда в горах на высоте двух-трех тысяч метров. В январе самки откладывают одно или два яйца. Весной родители воспитывают птенцов вместе.

Продолжительность жизни бородачей в дикой природе не превышает 25 лет, а в неволе — достигает 50 лет. Бородачи обитают в Африке, Южной Европе и Центральной Азии. В России их можно встретить на Кавказе и Алтае.

Ранее сообщалось, что панду Катюшу из Московского зоопарка переселили в большой вольер в павильоне «Фауна Китая». Павильон открылся для посещения 8 марта.