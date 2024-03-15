Компании из Нидерландов запретили судиться с «Газпром экспортом» вне России

«Газпром экспорт» добился в России запрета Gasunie судиться с ним за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорт» к нидерландской газотранспортной Gasunie Transport Services (GTS), запретив последней продолжать судиться с российской компанией за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Арбитраж также постановил взыскать с GTS 275,4 миллиона евро в случае невыполнения решения.

GTS является «дочкой» нидерландской энергокомпании Gasunie, одного из акционеров оператора газопровода «Северный поток» и выступает владельцем и оператором газотранспортной системы Нидерландов. Весной 2023 года компания полностью списала свою долю в операторе Nord Stream AG проекта «Северный поток» (Nord Stream), работу которого нарушили взрывы трубопроводов.