Нидерландская компания полностью списала долю в «Северном потоке»

Компания Gasunie полностью списала долю в «Северном потоке» после взрывов

Нидерландская компания Gasunie полностью списала свою долю в операторе Nord Stream AG проекта «Северный поток» (Nord Stream) в результате взрывов, нарушивших работу трубопроводов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

Как отмечается в сообщении, в нынешнем внешнеполитическом контексте Gasunie не может прогнозировать возобновление поставок газа по трубопроводу в обозримом будущем и не рассчитывает на получение дивидендов. Доля инвестиций компании составляла девять процентов, сейчас стоимость участия Gasunie в Nord Stream на конец 2022 года опустилась до нуля евро.

В феврале стало известно, что Wintershall Dea полностью списала долю в «Северном потоке» после взрывов. В компании отметили, что «невозможно предсказать сроки и затраты на восстановление газотранспортной инфраструктуры и, следовательно, Wintershall Dea полностью списала свои инвестиции».

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.